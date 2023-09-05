Спецоперация на Каспии: задержаны иностранцы с наркотиками

Комитет национальной безопасности пресёк канал контрабанды наркотиков из ближневосточного региона в Казахстан через акваторию Каспия, передаёт BaigeNews.kz.

"3 сентября в Мангистауской области в ходе проведения наркосделки задержана группа лиц, в том числе незаконно пересёкшие госграницу на скоростных маломерных катерах иностранные граждане. Изъято 15 килограммов опия, 20 килограммов гашиша, 50 пачек опиоидного анальгетика "трамадол", а также технические средства связи и навигации", - сообщили в КНБ.

По факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК - "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.