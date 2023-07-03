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  • Спецоперация КНБ: сотрудников нацкомпании "КазАвтоЖол" задержали в Павлодарской области
КНБ РК Вчера, 18:42
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Вчера, 18:42
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Фото: КНБ РК

Спецоперация КНБ: сотрудников нацкомпании "КазАвтоЖол" задержали в Павлодарской области

КНБ совместно с транспортной прокуратурой задержали руководство и работников павлодарского филиала АО "НК "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"Фигуранты дела подозреваются в вымогательстве у предпринимателя денежных средств в особо крупном размере и взяты под стражу. По данному факту материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по пункту 1 части 3 статьи 366 Уголовного кодекса", - сообщили в пресс-службу КНБ РК.

В интересах следствия подробности дела не раскрываются.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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Вчера, 18:42
1080
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