  • 12 Сентября, 22:00
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Спецоперация КНБ: обнаружен канал поставки наркотиков в Костанайскую область

Сегодня, 21:41
АВТОР
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КНБ РК Сегодня, 21:41
Сегодня, 21:41
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Фото: КНБ РК

Департамент КНБ по Костанайской области пресёк канал поставки крупной партии наркотических средств каннабисной группы из южных регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Изъято более 335 килограммов марихуаны и 20 килограммов гашиша.

Задержаны четыре гражданина Казахстана, подозреваемых в причастности к организации наркоканала.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

 

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