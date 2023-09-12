Спецоперация КНБ: обнаружен канал поставки наркотиков в Костанайскую область
Сегодня, 21:41
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Сегодня, 21:41Сегодня, 21:41
114Фото: КНБ РК
Департамент КНБ по Костанайской области пресёк канал поставки крупной партии наркотических средств каннабисной группы из южных регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.
Изъято более 335 килограммов марихуаны и 20 килограммов гашиша.
Задержаны четыре гражданина Казахстана, подозреваемых в причастности к организации наркоканала.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
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