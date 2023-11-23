Специальные экономические зоны создадут в аэропортах нескольких городов РК
Сегодня, 17:14
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Сегодня, 17:14Сегодня, 17:14
121Фото: Baigenews.kz
В аэропортах Астаны, Алматы, Шымкента, Актау, Актобе и Караганды планируется внедрение СЭЗ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.
На сегодняшний день СЭЗ функционируют в 12 регионах Казахстана. При этом, имеются все условия для включения в их число территории аэропортов.
"Также совместно с местными исполнительными органами проводится работа по определению других региональных аэропортов, где необходим особый экономический режим", - сообщили в Минтранспорта.
Создание СЭЗ в аэропортах, как отметили в ведомстве, является распространённой международной практикой, хорошо показавшей себя в воздушных гаванях Дубай, Сингапур, Шаннон, Эр-Рияд и др.
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