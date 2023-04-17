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Спецавтобусы будут развозить верующих в ночь Қадір түні в Астане Сегодня, 22:47
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Сегодня, 22:47
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Спецавтобусы будут развозить верующих в ночь Қадір түні в Астане

Специальные автобусы будут курсировать в Астане в ночь Қадір түні. Они будут бесплатно развозить верующих от мечетей по нескольким направлениям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу CTS.
 
"В священную ночь Қадір түні специальные маршруты, которые курсируют с мечетей, будут выезжать в 1:00. Маршруты из пяти мечетей города ("Астана қаласының Бас мешіті", "Әзірет Сұлтан", "Әбу Насыр әл-Фараби", "Сәдуақас қажы Ғылмани", "Рахымқызы Раиса ана") в нескольких направлениях будут ожидать на территории храмов. Проезд в этих автобусах бесплатный", - сообщили в компании.
 
Ранее Духовное управление мусульман Казахстана установило, что Ночь предопределения (Қадір түні) пройдёт с 17 на 18 апреля.
 
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Сегодня, 22:47
232
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