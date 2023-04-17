Спецавтобусы будут развозить верующих в ночь Қадір түні в Астане

"В священную ночь Қадір түні специальные маршруты, которые курсируют с мечетей, будут выезжать в 1:00. Маршруты из пяти мечетей города ("Астана қаласының Бас мешіті", "Әзірет Сұлтан", "Әбу Насыр әл-Фараби", "Сәдуақас қажы Ғылмани", "Рахымқызы Раиса ана") в нескольких направлениях будут ожидать на территории храмов. Проезд в этих автобусах бесплатный", - сообщили в компании.