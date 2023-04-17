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Қадір түні встретят мусульмане в ночь с 17 на 18 апреля Сегодня, 11:28
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Сегодня, 11:28
92

Қадір түні встретят мусульмане в ночь с 17 на 18 апреля

Духовное управление мусульман Казахстана установило, что Ночь предопределения (Қадір түні) пройдёт в ночь с 17 на 18 апреля, передаёт BaigeNews.kz

Для каждого мусульманина это считается самой важной ночью в году. В эту ночь пророку Мухаммеду был ниспослан Коран. 

Согласно Корану, ночь Предопределения приходится на одну из десяти последних ночей месяца Рамадан. Она может наступить в любое нечётное число, начиная с 21-й и заканчивая 29-й ночью Рамадана. 

В этом году месяц Рамадан начался 23 марта. 21 апреля мусульмане будут отмечать Ораза Айт.

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Сегодня, 11:28
92
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