Қадір түні встретят мусульмане в ночь с 17 на 18 апреля

Духовное управление мусульман Казахстана установило, что Ночь предопределения (Қадір түні) пройдёт в ночь с 17 на 18 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Для каждого мусульманина это считается самой важной ночью в году. В эту ночь пророку Мухаммеду был ниспослан Коран.

Согласно Корану, ночь Предопределения приходится на одну из десяти последних ночей месяца Рамадан. Она может наступить в любое нечётное число, начиная с 21-й и заканчивая 29-й ночью Рамадана.

В этом году месяц Рамадан начался 23 марта. 21 апреля мусульмане будут отмечать Ораза Айт.