Спасённого снежного барса выпустили на природу из зоопарка Алматы

Фото: instagram.com/almatyzoo

Снежного барса, найденного ослабленным близ посёлка Сарбастау, подлечили, откормили в зоопарке Алматы и вновь выпустили на природу, передаёт BaigeNews.kz.

В апреле животное нашли в степи и привезли в зоопарк для обследования и оказания ветеринарной помощи.

"После карантина, лечения и реабилитации барс возвращён в природу. 15 июля специалистами областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира, Института зоологии РК и Алматинского зоологического парка барс выпущен на территории ГНПП Иле-Алатау. Перед этим ветеринары провели обследование, замеры и контрольное взвешивание. Выяснилось, что за время пребывания в зоопарке барс немного подрос и набрал более восьми килограммов. Теперь он полностью здоров и готов к жизни в дикой природе", - сообщили в зоопарке.

Для того, чтобы животное не испытывало стресс, обследование и транспортировка проводились с применением медикаментозной седации (наркоза).

На барса надели ошейник со спутниковым передатчиком, чтобы учёные могли наблюдать перемещения животного и следить за его дальнейшей судьбой.