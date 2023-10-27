Соцсеть X официально запустила аудио- и видеозвонки

Соцсеть X, ранее известная как Twitter, сделала общедоступными аудио- и видеозвонки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 3dnews.ru.

В настройках приложения появилась новая опция "Включить аудио- и видеозвонки". Пояснение к ней гласит, что можно "включить эту функцию, а затем выбрать с кем вам удобно её использовать". Нужно выбрать, у кого будет возможность связаться с пользователем: людям из списка контактов, тем, на кого он подписан, верифицированным пользователям или представителям всех трёх категорий.

Звонок можно совершить из раздела личных сообщений, открыв переписку с одним из пользователей — в правом верхнем углу экрана появился значок с изображением телефона, коснувшись которого можно выбрать между голосовой и видеосвязью.