Соцсеть X официально запустила аудио- и видеозвонки
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Соцсеть X, ранее известная как Twitter, сделала общедоступными аудио- и видеозвонки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 3dnews.ru.
В настройках приложения появилась новая опция "Включить аудио- и видеозвонки". Пояснение к ней гласит, что можно "включить эту функцию, а затем выбрать с кем вам удобно её использовать". Нужно выбрать, у кого будет возможность связаться с пользователем: людям из списка контактов, тем, на кого он подписан, верифицированным пользователям или представителям всех трёх категорий.
Звонок можно совершить из раздела личных сообщений, открыв переписку с одним из пользователей — в правом верхнем углу экрана появился значок с изображением телефона, коснувшись которого можно выбрать между голосовой и видеосвязью.
Самое читаемое
- Анкара разрывает энергосотрудничество с Израилем
- Появились новые шокирующие подробности трагедии в Петропавловске
- Никаких Саке-Баке не будет: в Костанае прошли слушания по будущей АЭС
- Двойная переплата, качество, утильсбор– что пугает желающих купить авто казахстанцев
- Комфортная школа на берегу Иртыша: судоремонтный завод под угрозой закрытия в Павлодаре