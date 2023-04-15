Соцподдержку военнослужащих обсудили в регионах Казахстана

Фото: МО РК

Вопросы улучшения условий быта военнослужащих и членов их семей, а также совершенствования системы социальных гарантий обсудили в Кызылординской и Туркестанской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Два региона страны посетила информационно-разъяснительная группа департамента воспитательной и идеологической работы ведомства.

Офицеры-воспитатели побывали в коллективах военнослужащих и ветеранов ВС РК. Начальник департамента, полковник юстиции Тлеухан Басхожаев встретился с личным составом воинских частей и учреждений Кызылординского и Арыского гарнизонов.

"В настоящее время ведётся работа по улучшению пенсионного обеспечения военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств", — отметил Баскожаев. – Согласно социальному кодексу, принятому 16 марта, военные пенсионеры могут использовать оставшуюся на их индивидуальных пенсионных счетах часть пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и лечения.

Спикер также отметил, что министерство обороны принимает меры по обеспечению жильем военнослужащих, уволенных с воинской службы до 2018 года с выслугой более 10, но менее 20 лет и проживающих в служебных жилищах, не подлежащих приватизации.



Начальник департамента также говорил о весенней призывной кампании. Он отметил, что на сегодняшний день одним из важных направлений деятельности Министерства обороны является повышение престижа срочной воинской службы.

Оборонное ведомство уже подписало меморандумы с Министерством науки и высшего образования, а также с ведущими высшими учебными заведениями страны по реализации совместного проекта, который предусматривает льготы в образовательном секторе для ребят, отслуживших срочную воинскую службу.

Также подписан меморандум с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка о взаимном сотрудничестве по вопросам предоставления отсрочки платежей по банковским займам и микрокредитам для военнослужащих срочной службы.