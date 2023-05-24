Сотрудница банка предоставляла личные данные клиентов мошеннику

Сотрудница банка предоставляла личные данные клиентов знакомому, промышлявшему мошенничеством, в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"17 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана 40-летняя женщина, являющаяся сотрудником одного из банков. Она, пользуясь своим служебным положением, предоставила личные данные клиента своему 33-летнему знакомому. Последний путем обмана и злоупотреблением доверия, завладел денежными средствами 66-летний пенсионерки, причинив ущерб на 930 тысяч тенге", - сказал замначальника ДП области.

В настоящее время фигуранты уголовного дела проверяются на причастность к совершенным аналогичным фактам. Расследование продолжается, уточнил замначальника ДП области.

К слову, с начала текущего года зарегистрировано 677 уголовных дел в отношении пользователей информационных систем. Общий ущерб причиненный противоправными действиями мошенников составил – 1,1 миллиарда тенге.