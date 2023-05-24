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Сотрудница банка предоставляла личные данные клиентов мошеннику Сегодня, 12:44
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Сегодня, 12:44
257

Сотрудница банка предоставляла личные данные клиентов мошеннику

Сотрудница банка предоставляла личные данные клиентов знакомому, промышлявшему мошенничеством, в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"17 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана 40-летняя женщина, являющаяся сотрудником одного из банков. Она, пользуясь своим служебным положением, предоставила личные данные клиента своему 33-летнему знакомому. Последний путем обмана и злоупотреблением доверия, завладел денежными средствами 66-летний пенсионерки, причинив ущерб на 930 тысяч тенге", - сказал замначальника ДП области.

В настоящее время фигуранты уголовного дела проверяются на причастность к совершенным аналогичным фактам. Расследование продолжается, уточнил замначальника ДП области.

К слову, с начала текущего года зарегистрировано 677 уголовных дел в отношении пользователей информационных систем. Общий ущерб причиненный противоправными действиями мошенников составил – 1,1 миллиарда тенге.

"Одним из наиболее самых распространенных видов и способов интернет-мошенничества является "звонки под видом сотрудников банка" – 212 случаев. Из них Kaspi Bank – 52 факта, Нацбанк – 49 фактов, Евразийский Банк – 35, Народный Банк – 25 фактов, Forte – 19, БЦК – 10, HomeBank – 4, Ассоциация Банков Казахстана – 3, Jusan Bank – 1", - добавили в полиции.

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Сегодня, 12:44
257
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