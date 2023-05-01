Сотрудников Google лишили десертов и фруктов

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Сотрудникам американской корпорации Google, работающим в офисах, урезали ассортимент бесплатной еды, лишив работников десертов и фруктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

"Они забрали сушёное манго", — сообщил изданию руководитель проекта Google, работающий в офисе поискового гиганта в Сан-Франциско. Отказ от закусок — лишь одна из многих льгот, которые Google урезал, пытаясь сократить расходы.

Отмечается, что исчезли не только сухофрукты. Менеджер проекта на условиях анонимности рассказал, что офис в Сан-Франциско также избавился от чипсов с луком, кексов и конфет M&Ms.

По данным издания, ещё в апреле 2021 года, в момент открытия офисов после пандемии, поисковый гигант отказался от щедрых шведских столов, в которые входили такие блюда, как банановый чизкейк, омары и поке-боулы.

Как пишет издание, Google сокращает затраты, изменив правила выдачи сотрудникам оборудования, скотча и степлеров. А в январе Google уволила 27 массажистов в своих офисах, изменила расписание занятий фитнесом и трансферов в офисы, а также ограничила количество раз, когда сотрудники могут заменять свои рабочие ноутбуки.