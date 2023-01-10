open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области
polisia.kz Вчера, 14:10
540
Вчера, 14:10
540
Фото: polisia.kz

Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области

В Мангистауской области по подозрению в коррупции задержали заместителя начальника отдела полиции Бейнеуского района, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Сообщается, что операцию по задержанию проводили сотрудники Комитета национальной безопасности. 

"9 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками ДКНБ по Мангистауской области и Управления собственной безопасности ДП Мангистауской области за коррупционное правонарушение задержан заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района Т. Есбаганбетов", - говорится в сообщении МВД РК.

В ведомстве отмеили, что в данный момент проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Коррупция #Мангистауская область #КНБ
BaigeNews.kz
Вчера, 14:10
540
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх