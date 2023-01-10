Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области

Фото: polisia.kz

В Мангистауской области по подозрению в коррупции задержали заместителя начальника отдела полиции Бейнеуского района, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Сообщается, что операцию по задержанию проводили сотрудники Комитета национальной безопасности.

"9 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками ДКНБ по Мангистауской области и Управления собственной безопасности ДП Мангистауской области за коррупционное правонарушение задержан заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района Т. Есбаганбетов", - говорится в сообщении МВД РК.

В ведомстве отмеили, что в данный момент проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.