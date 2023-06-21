Сотрудники Казахтелекома боятся остаться без работы и средств к существованию.

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По словам людей под сокращение попали больше 90 людей из Шымкента и Туркестанского области, это инженеры, механики и многие другие. Сотрудники говорят, только в филиале города Туркестан хотят уволить 12 человек из чуть больше 30 работников. Трудиться будет некому, жалуются люди. Город развивается, открываются десятки компаний, строятся многоэтажки и уже сейчас они ощущают большую нагрузку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"С 2017 года идут только сокращения. Мы в критическом состоянии, дальше сокращать уже некуда. Даже вместо тех, кто уходит на пенсию никого не берут. А теперь еще сокращения. Нам что делать? По своей специальности мы сейчас не найдем работу", — говорит Азамхан Абдуллаев, ведущий инженер АО "Казахтелеком". "У меня четверо детей, я единственный кормилец в семье. У меня стаж 35 лет. Я до этого работал на пол ставки, сейчас мне сделали полную ставку, но теперь хотят вообще уволить. Если меня уволят чем я семью буду кормить?" — говорит Нурилла Зайтханов, электромеханик АО "Казахтелеком".

Люди сетуют, обращались к руководству компании и даже писали в аппарат президента, но ответа не дождались. Сотрудники, попавшие под сокращение говорят, большая часть людей в списке "с вещами на выход" это люди предпенсионного возраста. Они боятся что если потеряют работу перед пенсией, то могут потерять в деньгах, когда выйдут на заслуженный отдых.

"Мы обращаемся к председателю правления Куанышбеку Есекеевичу, почему нас, почти пенсионеров, хотят уволить, а в руководстве сидят люди, которые давно на пенсии. Лучше их сократите. Мы хотим работать. Почему вы простой народ не слышите?" — говорит Гульсара Егембердиева, сотрудник АО "Казахтелеком".

В АО "Казахтелеком" говорят, приказ об оптимизации, увольнении некоторых сотрудников, действительно был, но его, после рассмотрения, отменили.

"Не будут, и это нигде не обсуждается, приказ отменен 100%. У нас есть вакантные единицы на которые мы не можем набрать людей, мы их хотим сократить и увеличить заработные платы нашим сотрудникам", — говорит Берик Топетов, директор Южно-Казахстанского департамента эксплуатации сети доступа АО "Казахтелеком".

Работники крупнейшей компании по предоставлению связи боятся дальнейшего преследования. На юг, по их словам, выдвинулась комиссия с проверкой. Сотрудники переживают что теперь в их работе могут искать недостатки, чтобы уволить их уже по статье.