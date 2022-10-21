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Соревнования между тазы из Казахстана и России прошли в Павлодарской области
В селе Актогай Павлодарской области прошли открытые соревнования "Шырға тарту" среди собак породы тазы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Тазы прибыли из трёх городов и пяти районов Павлодарской области, а также из российского Омска. Всего на соревнования выставили 30 восточных борзых.
"Тазы участвовали в трёх этапах. Самой длинной дистанцией стало 1000 метров за приманкой – шкурой лисы, корсака или кролика. Победители забегов получили денежные призы, а также по барану от спонсоров", - рассказал руководитель отдела культуры и спорта Актогайского района Нурбол Мукитов.
Среди победителей – борзые Басар из Баянаульского района и экибастузская Сарышаян. Среди щенков отличился аксуский Актас, хозяин Омирзак Ислам.
Номинацию "Самый молодой участник" получил четырёхлетний баянаулец Мурат Айтуар с борзой по кличке Принц.
Фото: pavlodarnews.kz
Для зрителей подготовили концертную программу и угощение.
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