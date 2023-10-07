Соперница Карины Ибрагимовой на Азиаде могла быть мужчиной: НОК защитит права боксёров

Спортивные власти Казахстана заявили о том, что сомневаются в честности поединков с участием казахстанских боксёров Асланбека Шымбергенова и Карины Ибрагимовой на Азиаде в Ханчжоу. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков передаёт BaigeNews.kz.

Как пояснили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК, 3 октября 2023 года в полуфинале Азиады по боксу, в противостоянии казахстанца Асланбека Шымбергенова и Сэвона Окадзавы из Японии – по решению судей, победа была присуждена японскому боксёру. Это вызвало неоднозначную реакцию со стороны экспертного сообщества и болельщиков. А 5 октября 2023 года Карина Ибрагимова, в финале выступала против боксёра из Китайского Тайпея Лин Ю Тинг. В НОК отмечают, что по гендерной принадлежности этой китайской спортсменки уже были несколько прецедентов в 2022 и 2023 годах.

"К большому сожалению наших спортсменов, болельщиков и всей отечественной делегации – в Ханчжоу имели место случаи возможного нарушения прав казахстанских боксёров. Национальный Олимпийский комитет РК совместно с Министерством туризма и спорта, а также, Казахстанской федерацией бокса, безотлагательно приняли необходимые меры в сложившейся ситуации. Были опрошены сами спортсмены, тренеры, проведены консультации со специалистами Федерации и независимыми экспертами, юристами сразу по окончании боя Асланбека Шымбергенова. Так как процедура официального пересмотра боёв на этих соревнованиях отсутствует, по нашему мнению, спортсмены лишены права официально обжаловать решения судей, что в свою очередь предусматривается Правилами ОСА и Олимпийской хартией", — говорит Андрей Крюков.

Как уточняет генеральный секретарь НОК РК, апелляционное техническое жюри не создавалось, а эта процедура не предусматривалась правилами Рабочей группы МОК по боксу Париж-2024.

"Нами были направлены соответствующие жалобы в Международный Олимпийский комитет и Олимпийский совет Азии, которые в настоящее время ими изучаются. Так как здесь затронуты не просто технические вопросы бокса, а вопросы правового порядка и возможного нарушения прав спортсменов – механизм подготовки ответов на наши требования очень комплексный, юридически сложный и потребует времени. По результатам решений полученным от МОК и ОСА, нами будет принято решение о дальнейшем обращении в Международный спортивный трибунал, если это будет необходимо", — сказал Андрей Крюков.

Он также прокомментировал инцидент с финальным поединком Карины Ибрагимовой. Казахстанка билась с соперницей, которая, по заявлению спортивных экспертов, могла быть мужчиной.

"За сутки до начала боя, по нашему требованию, экстренно была созвана медицинская комиссия Олимпийского совета Азии ответственная за принятие решений по вопросам медицинского характера. Комиссия, в свою очередь, оперативно организовала проведение необходимых мероприятий для получения чётких доказательств по нашему запросу. Получение результатов подобных процедур занимает время, необходимое для обработки данных медицинскими организациями. По готовности результатов работы комиссии будет принято решение, на основании которого, наша сторона будет решать вопрос о дальнейшем обращении в Международный спортивный трибунал. Таковы существующие процедуры", — отметил Андрей Крюков.

Напомним, Азиатские игры в Ханчжоу проходят под эгидой Олимпийского Совета Азии в период с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Соревнования по боксу проводятся ОСА и Рабочей группой МОК по боксу Париж-2024 (PBU Paris 2024).

Фото и видео: пресс-служба НОК РК