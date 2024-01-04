Солдат-срочник скоропостижно скончался в области Жетысу

Солдат-срочник, отслуживший всего три месяца, скончался в области Жетысу. В Минобороны говорят, что умер юноша скоропостижно от менингита. Но у родных своя версия. По их словам, военнослужащий несколько недель жаловался на болезнь почек и не получал должного лечения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Амира Байтурганова призвали в армию осенью. Отец говорит, что сын мечтал посвятить жизнь службе и защите Родины. Занимался спортом, всегда был крепким парнем. Но 21 декабря семья Байтургановых получила страшную весть.

"В 3 часа ночи позвонили из части и сообщили новость о том, что ваш сын находится в коме. Неожиданно всё произошло. Сказали, чтобы приехал в часть. И в 6:20 того же утра мой сын скончался, не выходя из комы", - рассказал отец погибшего.

Плохо Амиру стало после занятий по огневой подготовке. В тот же день его госпитализировали с высокой температурой. В какой-то момент, по данным Минобороны, её удалось сбить. Но не надолго.

"К вечеру состояние больного ухудшилось. Повысилась температура тела до крайних цифр. После этого больного доставили в центральную районную больницу. По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительной причиной смерти установлено острое инфекционное заболевание менингит", - сообщил замначальника главного военно-медицинского управления ВС РК Берик Ильясов.

Родные парня в эту версию смерти не верят. По их словам, сын долгое время жаловался на боль в почках. Однако должного лечения в санчасти он якобы не получал.

"До этого он неоднократно обращался в медицинскую часть по болезни почек. 28 ноября он обращался к начальнику медслужбы части, чтобы ему сделали УЗИ. Только вот 6 декабря они поехали в город, ему сделали УЗИ и поставили двусторонний пиелонефрит. Его положили в санчасть в тот же день, но пролечили всего три дня", - сказал отец солдата.

Мужчина говорит, что сын регулярно звонил домой. Рассказывал, что выписали его перед приездом "высоких" гостей.

Родные считают, что именно затяжной пиелонефрит стал причиной смерти, и надеются на беспристрастное расследование трагедии.

"Прошу, пожалуйста, Генеральную прокуратуру взять на особый контроль расследование этого дела. Всем родителям желаю, чтобы ваши дети вернулись домой. Берегите своих детей!" - заключил отец.