Сокращение зарплаты на 50% удивило работников таразского вуза

Фото: рixabay

В одном из крупных вузов Тараза сегодня случился скандал. Там взбунтовались технички, плотники и другие рабочие. Все потому, что в этом месяце их зарплата неожиданно сократилась почти на 50%. Десятки людей пошли требовать ответа от администрации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Я получал 140 тысяч в месяц. В этом месяце на карточку упало всего 76 тысяч. Как жить на эти деньги сейчас, когда, наоборот, цены растут? Особенно тем, кто в большой семье один работает?" - заявил плотник Таттибек Ахметов.

Неожиданно маленькую зарплату получил технический персонал самого крупного вуза Тараза. Сумма вдруг сократилась практически наполовину. Собравшиеся уверяют, что перед Новым годом администрация обещала повышение. А в итоге получилось наоборот.

Выяснилось, что люди недополучили надбавки и различные бонусы. В этом оказались, как выяснилось, виноваты бухгалтеры. Но ректор пообещал все исправить.