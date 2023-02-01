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Сокращение зарплаты на 50% удивило работников таразского вуза
В одном из крупных вузов Тараза сегодня случился скандал. Там взбунтовались технички, плотники и другие рабочие. Все потому, что в этом месяце их зарплата неожиданно сократилась почти на 50%. Десятки людей пошли требовать ответа от администрации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Я получал 140 тысяч в месяц. В этом месяце на карточку упало всего 76 тысяч. Как жить на эти деньги сейчас, когда, наоборот, цены растут? Особенно тем, кто в большой семье один работает?" - заявил плотник Таттибек Ахметов.
Неожиданно маленькую зарплату получил технический персонал самого крупного вуза Тараза. Сумма вдруг сократилась практически наполовину. Собравшиеся уверяют, что перед Новым годом администрация обещала повышение. А в итоге получилось наоборот.
Выяснилось, что люди недополучили надбавки и различные бонусы. В этом оказались, как выяснилось, виноваты бухгалтеры. Но ректор пообещал все исправить.
"Технический персонал в прошлом году получал надбавки в размере 10, 15 или 50% к заработной плате. В конце декабря приказ утратил свою силу. В наступившем году бухгалтеры должны были заново рассчитать процентные ставки, просто не успели. Мы исправим ситуацию", - прокомментировал ректор Таразского регионального университета им. М. Дулати Мухтар Байжуманов.
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