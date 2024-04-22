Согласно закону, любой гражданин имеет право говорить на удобном для него языке - эксперт

Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют сейчас в результате этого всего, мы видим, это глупость. Об этом заявил Президент Казахстана в ходе одной из встреч с казахстанцами. Касым-Жомарт Токаев призвал граждан быть спокойными, толерантными, умными. Отметив, что наш народ очень хороший, и он им гордится. О важности полиязычия в республике корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с политологом Аманом Мамбеталиевым.

- Аман Кенжебаевич, Глава государства на встрече с казахстанцами подчеркнул, что по Конституции государственным языком является казахский язык. Русский язык используется наравне с государственным и выполняет функции официального языка. Поэтому здесь никакого противоречия нет, заявил К. Токаев. Что Вы можете сказать о данной позиции Президента Казахстана?

- Президент, проговаривая фразу "на каком языке хотите, на таком и говорите", упрощая максимально, имел в виду, я думаю, прежде всего, то, что согласно Закону, любой наш гражданин имеет право говорить, разговаривать, учить любой ему удобный язык. Если же мы предоставляем услуги, то мы должны обязательно учитывать два фактора: казахский государственный язык и русский язык меж национального общения, оба они прописаны в документах, что касается назначения на госдолжности, здесь обязательно знание государственного языка.

- Сейчас в обществе нередко возникают споры на языковой почве. Хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счёт.

- Какого-либо рода дискуссии, на мой взгляд, они не просто не нужны, они опасны. Всевозможные трения, либо же жонглирование тематикой языков, на самом деле не ведут не к чему хорошему, но могут предоставлять большие возможности именно для определённых сил извне. Ещё раз повторюсь, у нас согласно Закону, государственный язык - казахский, если вам на нём не предоставляют услуги, можно обращаться в суд, в акимат, в местные инстанции, либо в органы, которые курируют этот вопрос. Если же вам не предоставили услуги на русском языке, точно также имеете право зафиксировать факт, всё это согласно Закону.

- Касым-Жомарт Токаев назвал глупостью нагнетание истерии вокруг языка и борьбу против него. О чём, по Вашему мнению, говорит этот момент?

- Мы же правовое государство, в нашей стране выше всего Закон. Согласно нему, если вы работаете в государственных институтах власти, в госсистеме, то вы обязаны знать казахский язык. Это не обсуждается, это правильно. Если же вы хотите получать услуги или предоставляете их по сервису, то опять-таки, согласно законодательству, вы обязаны предоставлять их на двух языках - казахском государственном и на языке меж национального общения, то есть русском. И здесь тоже абсолютно нормальная естественная реакция должна быть у всех наших граждан. Потому что здесь, скорее всего, про бизнес, если мы предоставляем услуги и я заинтересован в зарабатывании больших денег, то я должен предоставлять услуги на всех языках, на которых хочет говорить мой клиент.

- А если речь идёт о применении того или иного языка в повседневной разговорной речи?

- Если же говорить о моём желании как независимого гражданина, то это вообще моё личное право. Я могу говорить хоть на русском, казахском, кыргызском, узбекском, арабском, на любом языке. Я ещё раз напоминаю, что Казахстан является правовым государством, в котором должен быть превыше всего Закон. Он не ограничивает нас в стремлении изучать какой-либо язык, говорить на нём. Закон создаёт правовую норму, практику, правила игры, так называемые, согласно которым любой гражданин в нашей стране может получать сервисные, либо государственные услуги на казахском государственном языке, он закреплён в Конституции, либо на русском, потому что он является языком межнационального общения, это также прописано в Законе.

- Как Вы оцениваете работу, проводимую в Казахстане в сфере языковой политики?

- Ситуация с языками в нашей стране - это результат длительных болезненных процессов, которые происходили в прошлом. Это режим апартеида в отношении языковом, ограничение казахского, это голод, это репрессии, это огромное количество всевозможных других ограничений. И, в виду длительного такого процесса, сложилось у большинства граждан представление о неразвитости казахского языка, как о языке общения сельских жителей, об общности и так далее. Огромное количество комплексов, которое было создано тогда, в те времена, сохранилось и, к сожалению, до сих пор даёт о себе знать. Но за период независимости Казахстана была проделана огромная работа по восстановлению статуса языка. В Конституции закреплено, что казахский является единственным государственным языком в стране у нас. Демография делает своё дело, количество носителей казахского языка растёт. По статистике, по числу людей, которые идут в первый класс, выбрав при этом казахский язык обучения, несомненно, их намного выше, чем тех, кто выбирает остальные языки обучения. И это на самом деле естественный процесс. Так и должно быть.