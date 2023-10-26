Соглашение о свободной торговле услугами выведет взаимодействие в СНГ на новый уровень - Смаилов

В госрезиденции "Ала-Арча" в Бишкеке состоялось заседание Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках выступления премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что, несмотря на глобальные вызовы, странам-участницам удаётся сохранять положительную динамику во взаимной торговле. Во многом это обеспечивается за счёт совместной реализации Договора о зоне свободной торговли, который стал надёжной основой для успешного развития интеграционных связей Содружества.

"На октябрьском Саммите глав государств СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо уделить особое внимание устранению торговых барьеров, созданию благоприятных тарифных условий и упрощению административных процедур. В данном контексте важным представляется скорейшее вступление в силу Соглашения о свободной торговле услугами. Этот документ позволит вывести наше взаимодействие на качественно новый уровень", — сказал премьер-министр.

Вместе с тем ключевой задачей совместной работы, по мнению главы правительства, должно стать комплексное усиление промышленной кооперации.

"Реализация Концепции промышленной кооперации и Комплекса мер по её развитию в государствах-участниках СНГ придаст новый импульс экономикам наших стран, позволит в полной мере реализовать намеченные планы", — отметил он.

Алихан Смаилов добавил, что совместное развитие транзитно-транспортных маршрутов также является показателем динамичного и взаимовыгодного экономического сотрудничества. В этой связи высокую значимость приобретает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и коридора "Север-Юг".

"Важно найти точки сопряжения этих транзитных магистралей с глобальным проектом "Один пояс, один путь". Казахстан, со своей стороны, готов к совместной работе", — подчеркнул Алихан Смаилов.

По его словам, наряду с продвижением экономической повестки важно развивать и культурно-гуманитарные связи. Сегодня в этом направлении принимаются программы и концепции, реализуются масштабные культурные проекты СНГ.

"На сегодняшнем заседании мы принимаем План мероприятий по проведению в СНГ в 2024 году Года волонтёрского движения. Уверен, подобные добрые и благие инициативы будут и дальше способствовать поддержанию позитивного имиджа СНГ, способствовать укреплению многовековых уз дружбы между нашими народами", — заключил премьер-министр.

В мероприятии приняли участие главы правительств Беларуси Роман Головченко, Кыргызстана – Акылбек Жапаров, России – Михаил Мишустин, Таджикистана – Кохир Расулзода и Узбекистана – Абдулла Арипов, заместитель Премьер-Министра Азербайджана Шахин Абдулла оглы Мустафаев, Вице-Премьер-Министр Армении Мгер Григорян, заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов.

По итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ подписан ряд документов, направленных на укрепление сотрудничества в сфере геодезии, картографии и геоинформационных технологий, горно-металлургической отрасли, IT-секторе.