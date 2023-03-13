Снежный барс попал в кадр фотоловушки в природном парке ВКО

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Сотрудники Катон-Карагайского государственного национального природного парка делятся фото- и видео животных, в том числе занесенных в Красную книгу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Работники нацпарка продолжают разбирать фото- и видеоматериалы фотоловушек за 2022 год. Так, в кадр попали сибирские горные козлы, алтайские улары.

"Много раз наши фотоловушки снимали уларов, в том числе с выводком. Это означает стабильное состояние популяции этой редкой птицы в нашем национальном парке", - отмечают в Катон-Карагайском ГНПП.

Специалисты отмечают, что очень часто там, где встречаются улары, можно встретить снежного барса.

Та же фотоловушка или другая всё же засняла снежного барса в высокогорье. Фото ирбиса сопровождается комментарием: "Барс решил заглянуть и узнать, всё ли у всех хорошо".

Также на территории нацпарка удалось заснять медведей.