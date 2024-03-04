Снег, туман и гололёд: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
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Снежные осадки прогнозируют синоптики на большей части Казахстана в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
По информации синоптиков, 5-6 марта большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе и севере страны прогнозируется снег.
"7 марта под влиянием атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки, в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра за исключением восточных регионов страны", - говорится в сообщении.
По Казахстану ожидается туман.
"Что же касается температурного фона ожидается небольшое повышение и столбики термометров днем 7 марта достигнут отметки в северной половине Казахстана 0-5 мороза, в южной 5-15 тепла", - отметили в Казгидромет.
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