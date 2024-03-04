Снег, туман и гололёд: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Снежные осадки прогнозируют синоптики на большей части Казахстана в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

По информации синоптиков, 5-6 марта большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе и севере страны прогнозируется снег.

"7 марта под влиянием атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки, в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра за исключением восточных регионов страны", - говорится в сообщении.

По Казахстану ожидается туман.