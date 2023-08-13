"Смертельный" сироп от кашля из Индии в Казахстане не зарегистрирован — Минздрав

Сироп от кашля ДОК-1 МАКС индийского производства, ставший причиной смерти детей в Узбекистане, в Казахстане не зарегистрирован. Об этом заявили в Комитете медицинского и фармацевтического контроля Мининстерства здравоохранения РК, передаёт BaigeNews.kz.

"ДОК-1 МАКС не зарегистрирован на территории Республики Казахстан, соответственно реализации не подлежит. По предоставленным официальным данным крупных аптечных сетей и дистрибьюторов лекарственных средств в РК, официально заявляем, что препарат отсутствует и не реализуется по республике", — заявили в ведомстве.

В минздраве напомнили, что государственная регистрация — основной элемент регулирования качества и безопасности лекарственных средств. Этой процедуре предшествует комплексная оценка их эффективности, безопасности и качества. Без этого лекарственное средство не допускается на рынок.

Отмечается, что перед регистрацией в Казахстане лекарства и входящие в их состав активные и вспомогательные вещества, упаковочные материалы тщательно проверяются на качество.

"За последние 4 года отказано в регистрации и не допущено на рынок страны 10 лекарственных препаратов разных производителей, с повышенным содержанием этиленгликоля во вспомогательных веществах. В случае обнаружения ДОК-1 МАКС по республике будут предприняты меры в соответствии с законодательством", — заявили в Минздраве.

Напомним, ранее ВОЗ предупреждал об опасности индийских сиропов от кашля COLD OUT и NATURCOLD. Комитет также официально заявляет, что данные лекарственные средства не зарегистрированы в Казахстане и не реализуются в оптовом и розничном сегменте.

Во всех вышеназванных лекарственных средствах было обнаружено повышенное содержание этиленгликоля и диэтиленгликоля во вспомогательных веществах. Их употребление внутрь токсично для человека и может привести к летальному исходу.

"При покупке лекарственных препаратов необходимо покупать лекарства только после назначения врачей. Если в инструкциях по применению указано, что лекарство отпускается по рецепту врачей, то необходим обязательно рецепт на это лекарства. В аптеке у фармацевта необходимо уточнить, имеется ли сертификат соответствия на качество у приобретаемого лекарства. При этом на упаковке должен быть указан регистрационный номер (№РК-ЛС....). Если на упаковках нет этих обозначений или отсутствует информация о регистрации в Республике Казахстане, это может быть признаком того, что лекарство поддельное", — напомнили в комитете.

Отмечается также, что подделки могут иметь упаковку, хорошо скопированную с настоящих лекарств, но название и адрес производителя могут отличаться. Поэтому, всегда проверяйте информацию на упаковке перед покупкой лекарства и не доверяйте товарам сомнительного происхождения.

Все лекарства, зарегистрированные в Казахстане, можно найти на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что после приёма препаратов индийской Marion Biotech, включая "Док-1 Макс", в Узбекистане скончались 65 детей.