После приёма лекарств индийской Marion Biotech в Узбекистане скончались 65 детей. Это следует из обвинительного заключения по уголовному делу, связанному со смертями от сиропа "Док-1 Макс!", сообщила пресс-служба Верховного суда.

Последняя цифра погибших, которую сообщали власти, — 20 детей — озвучивалась ещё в начале января. После данные о смертях не раскрывались.

СГБ Узбекистана в конце декабря сообщила о возбуждении уголовного дела по факту смерти детей после приёма сиропа "Док-1 Макс" и задержании должностных лиц компании-импортёра Quramax Medical и Научного центра стандартизации лекарств. Тогда же Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана остановило продажу всех препаратов Marion Biotech (список), включая "Цинепар кид", "Травамакс" и "Амбронол".

По данным ведомства, лекарства проходили лабораторные испытания в Научном центре стандартизации лекарственных средств, на них были оформлены сертификаты соответствия. Однако, как сообщалось ранее, в процессе исследований были грубо нарушены требования нормативно-правовой документации, в результате чего некачественные препараты были допущены к реализации.

В начале года Фармагентство сообщало о выявлении в составе партии препаратов, поставленных Marion Biotech, этиленгликоля, объём которого был в 300 раз выше нормы, предусмотренной медицинскими правилами. Вместо него в составе лекарств должен был быть пропиленгликоль (пищевая добавка с бактерицидным действием).

В феврале стало известно, что бывший глава Фармагентства и центра экспертизы и стандартизации лекарств Сардор Кариев также заключён под стражу. Правоохранительные органы после этого не сообщали о статусе дела.

По данным Reuters, Marion Biotech могла использовать в своих продуктах промышленный пропиленгликоль — токсичный материал, используемый в жидких моющих средствах, антифризах, красках и других средствах.

Отметим, что продажу сиропа "Док-1 Макс" приостановили 22 декабря 2022 года, однако рассылку с призывом не покупать этот препарат Минздрав провёл спустя лишь неделю. Возглавлявший тогда министерство здравоохранения Бехзод Мусаев говорил, что информацию о смерти детей после приёма сиропа "Док-1 Макс" скрывали от Минздрава.