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Смертельную травму получил рабочий на шахте "Казахмыса"

Сегодня, 10:15
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ufa.bezformata.com Сегодня, 10:15
Сегодня, 10:15
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Фото: ufa.bezformata.com

Рабочий погиб на шахте №57 Восточно-Жезказганского рудника компании "Казахмыса", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию.

"Компания "Казахмыс" с прискорбием сообщает о произошедшем 05 ноября 2023 года несчастном случае, произошедшем на шахте №57 Восточно-Жезказганского рудника.

Во время выполнения работ, смертельную травму получил горный мастер 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

По информации компании, специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая. 

"Руководство и трудовой коллектив компании "Казахмыс" приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего", - добавили в "Казахмыс".

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