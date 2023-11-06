Смертельную травму получил рабочий на шахте "Казахмыса"
Сегодня, 10:15
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Сегодня, 10:15Сегодня, 10:15
671Фото: ufa.bezformata.com
Рабочий погиб на шахте №57 Восточно-Жезказганского рудника компании "Казахмыса", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию.
"Компания "Казахмыс" с прискорбием сообщает о произошедшем 05 ноября 2023 года несчастном случае, произошедшем на шахте №57 Восточно-Жезказганского рудника.
Во время выполнения работ, смертельную травму получил горный мастер 1984 года рождения", - говорится в сообщении.
По информации компании, специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.
"Руководство и трудовой коллектив компании "Казахмыс" приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего", - добавили в "Казахмыс".
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