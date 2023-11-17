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Смертельное ДТП произошло на трассе в Павлодарской области

Сегодня, 16:17
АВТОР
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pavlodarnews.kz Сегодня, 16:17
Сегодня, 16:17
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Фото: pavlodarnews.kz

Водитель легковушки погиб после того, как не справился с управлением авто и врезался в грузовик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сообщается, что на трассе Павлодар – Семей легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В аварии пострадали три человека.

"Скорая" приехала через 14 минут после вызова. Медики госпитализировали пострадавших в городскую больницу №1. 62-летний мужчина, получивший тяжелейшие травмы, скончался в прёмном покое, ещё двое находятся в больнице с переломами и ушибами.

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