Смертельное ДТП произошло на трассе в Павлодарской области
Сегодня, 16:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:17Сегодня, 16:17
103Фото: pavlodarnews.kz
Водитель легковушки погиб после того, как не справился с управлением авто и врезался в грузовик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Сообщается, что на трассе Павлодар – Семей легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В аварии пострадали три человека.
"Скорая" приехала через 14 минут после вызова. Медики госпитализировали пострадавших в городскую больницу №1. 62-летний мужчина, получивший тяжелейшие травмы, скончался в прёмном покое, ещё двое находятся в больнице с переломами и ушибами.
Самое читаемое
- Даже на корм не берут: склады костанайских аграриев завалены неклассной пшеницей
- Новый ледовый комплекс в Кокшетау стал объектом земельного спора
- Новую школу открыли в одном из сёл Жамбылской области
- Сборная Казахстана по футболу переезжает из Астаны
- Подсудимый по делу о криптовалюте не понимает, за что его судят, в Костанае