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Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы - Коргас

Сегодня, 13:01
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01
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Фото: polisia.kz

Два человека погибли в ДТП на трассе Алматы - Коргас  в области Жетысу. Ещё троих человек госпитализировали в больницу с травмами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария произошла на 333 км республиканской трассы, проходящей в Панфиловском районе области Жетысу.

"По предварительной версии, 29-летний водитель Toyota Camry допустил выезд на встречную полосу движения, спровоцировав этим столкновение с автомашиной Volkswagen Passat.

На месте происшествия погибли двое мужчин, в возрасте 25 и 27 лет. Еще троих пострадавших госпитализировали с различными травмами в ближайшую больницу", - говорится в сообщении.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

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