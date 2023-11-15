Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы - Коргас

Два человека погибли в ДТП на трассе Алматы - Коргас в области Жетысу. Ещё троих человек госпитализировали в больницу с травмами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария произошла на 333 км республиканской трассы, проходящей в Панфиловском районе области Жетысу.

"По предварительной версии, 29-летний водитель Toyota Camry допустил выезд на встречную полосу движения, спровоцировав этим столкновение с автомашиной Volkswagen Passat. На месте происшествия погибли двое мужчин, в возрасте 25 и 27 лет. Еще троих пострадавших госпитализировали с различными травмами в ближайшую больницу", - говорится в сообщении.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.