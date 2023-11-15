Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы - Коргас
Сегодня, 13:01
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Сегодня, 13:01Сегодня, 13:01
157Фото: polisia.kz
Два человека погибли в ДТП на трассе Алматы - Коргас в области Жетысу. Ещё троих человек госпитализировали в больницу с травмами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Авария произошла на 333 км республиканской трассы, проходящей в Панфиловском районе области Жетысу.
"По предварительной версии, 29-летний водитель Toyota Camry допустил выезд на встречную полосу движения, спровоцировав этим столкновение с автомашиной Volkswagen Passat.
На месте происшествия погибли двое мужчин, в возрасте 25 и 27 лет. Еще троих пострадавших госпитализировали с различными травмами в ближайшую больницу", - говорится в сообщении.
По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.
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