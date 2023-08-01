Смерть мальчика и массовое отравление в Карагандинской области: глава минздрава выехала на место

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Министр здравоохранения Ажар Гиният выехала в Карагандинскую область, где скончался мальчик и была зафиксировано массовое отравление в местном центре специальных соцуслуг, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщила вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

"У 12 детей отравление неясного генеза – то есть, пока не ясна причина отравления, так прошло еще мало времени. Из 12 детей, к сожалению, один скончался, шесть находятся в реанимации. У пяти детей состояние средней тяжести. Учитывая данную ситуацию, учитывая тяжесть состояния детей , сегодня министр здравоохранения выехала на место", - сообщила Айжан Есмагамбетова в кулуарах правительства.

По ее словам, все пострадавшие мальчики подросткового возраста. Предварительное расследование показало, что отравление не имеет отношение к пищевому отравлению, добавила вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач.

Напомним, что 30 июля были зафиксированы первые случаи отравления в Карагандинском центре специальных соцуслуг. Тогда у двоих детей началась рвота и жидкий стул.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Исполняющая обязанности директора центра отстранена от занимаемой должности.