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Смаилов раскритиковал работу по долгостроям питьевого водоснабжения
Премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание Координационного штаба, на котором рассмотрены меры по обеспечению населенных пунктов водоснабжением. Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что по поручению главы государства до конца 2025 года планируется обеспечить стопроцентный доступ населения к чистой питьевой воде. На сегодня доступ к услугам водоснабжения в городах достигает 98,4 процента, в селах – 94,5 процента. Наименьший охват отмечается в городах Абайской, Акмолинской и Жамбылской областей, а также в селах Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.
В текущем году на реализацию 402 проектов по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения из бюджета выделено 280 миллиардов тенге. В целом до 2025 года необходимо обеспечить чистой питьевой водой всех жителей оставшихся 25 городов и 1 395 сел. В этой связи выработан соответствующий план, где учтен каждый населенный пункт республики. Ведется мониторинг, в том числе в части проведения поисково-разведочных работ, разработки проектно-сметной документации и хода строительно-монтажных работ.
О ходе строительства и реконструкции групповых водопроводов доложил вице-министр экологии Нуркен Шарбиев. О мерах, принимаемых в регионах, рассказали акимы Костанайской области Кумар Аксакалов, Туркестанской области – Дархан Сатыбалды, Западно-Казахстанской области – Нариман Турегалиев.
Премьер-министр напомнил, что в начале мая на заседании правительства отмечалось затягивание процесса завершения "долгостроев" по проектам питьевой воды. Вместе с тем, пока сроки завершения строящихся объектов затягиваются, существующая инфраструктура приходит в негодность.
"Так, жители жилого массива Каргалы в городе Актобе жалуются на систематическое отключение холодной и горячей воды. В Егиндыкольском районе Акмолинской области единственным безальтернативным источником водоснабжения 12 сел является изношенный Нуринский водовод, потери воды на котором достигают 70-80 процентов. Жители этих сел из-за регулярных порывов водовода месяцами остаются без воды", - указал Алихан Смаилов.
Он также добавил, что в селе Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области водопровод функционирует не в полной мере.
"Это лишь несколько примеров из 9 тысяч официально поданных жалоб от населения за текущий год", — подчеркнул премьер-министр.
Он указал и на другие недоработки на местах. В частности, не готова проектная документация в Абайской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской и Туркестанской областях. Кроме того, несмотря на имеющую потребность в установке модулей очистки воды в 154 селах, акиматы Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областей не предусмотрели необходимые средства в полном объеме.
"Принимая во внимание высокую социальную значимость вопросов водообеспечения, каждому региону, в особенности с наименьшими показателями, следует усилить темпы работы. Министерству индустрии надо обеспечить более жесткий контроль", - сказал Алихан Смаилов.
По его словам, следующим важным блоком в проводимой работе является обеспечение соответствующей цифровизации водной отрасли.
"Автоматизация производственных процессов водоснабжения обеспечит более рациональное потребление воды. Это позволит снизить ее потери, аварийность сетей и сооружений, а также сократить затраты. В рамках данного направления до конца текущего года должна быть внедрена Интерактивная карта природных ресурсов с модулем "Водные ресурсы". Кроме того, все имеющиеся установки и гидросооружения должны быть снабжены необходимыми приборами учета", – отметил глава правительства.
В заключение Алихан Смаилов поручил проработать вопросы по оперативному завершению всех "долгостроев" по питьевому водоснабжению, до конца года обеспечить разработку необходимой проектной документации по 115 поселкам, запланированным к водообеспечению в следующем году, завершить поисково-разведочные работы в 22 поселках, а также подготовить проектную документацию по автоматизации производственных процессов водоснабжения и водоотведения 20 городов.
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