Смаилов поручил до 1 апреля обеспечить школы видеонаблюдением и тревожными кнопками

Премьер-министр, выступая на заседании правительства, подчеркнул, что обеспечение безопасности детей является одной из первостепенных задач государства, передаёт BaigeNews.kz.

"Родители должны быть уверены, что их дети во время обучения находятся в безопасных и благоприятных условиях. В данном направлении повсеместно принимаются комплексные меры нормативного и организационного характера. Так, по поручению Главы государства разработан проект Комплексного плана по защите детей. Ужесточены требования к оснащению организаций образования тревожными кнопками и системами видеонаблюдения, подключению их к отделениям полиции, обеспечению лицензированной охраной", - сказал Алихан Смаилов.

По словам премьер-министра, мониторинг соблюдения требований безопасности в организациях образования должен быть постоянным.

Он добавил, что в регионах пока сохраняется ряд проблемных вопросов. Например, среди школ с установленным видеонаблюдением фиксируется техническое несоответствие камер для такой работы. Порядка 1100 школ республики не подключены к ЦОУ полиции. Не в полной мере соблюдается пропускной режим.

"В Туркестанской и Северо-Казахстанской областях в школах нет лицензированной охраны. В охранные предприятия также зачастую привлекают неподготовленных людей. Все эти вопросы надо решать в оперативном порядке, поскольку речь идет о безопасности наших детей", - подчеркнул Алихан Смаилов.

В этой связи глава правительства отметил необходимость до 1 апреля текущего года завершить оснащение школ соответствующими системами безопасности.

"Это касается видеонаблюдения с выходом на центры оперативного управления полиции, обеспечения специализированной охраной и тревожными кнопками", - перечислил он.

Кроме того, премьер-министр поручил в трехдневный срок внести в правительство доработанный проект Комплексного плана по защите детей, который в том числе должен включать мероприятия по совершенствованию алгоритма межведомственного взаимодействия уполномоченных органов.