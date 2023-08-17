Смаилов дал срочное поручение по ситуации с электроснабжением Мангистау

Вопросы повышения стабильности электроснабжения западного региона, в частности, Мангистауской области, рассмотрены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

Участникам был представлен доклад о ходе ремонтных работ на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и принимаемых мерах по стабилизации электроснабжения Мангистауской области в целом.

Так, в рамках реализации оперативных мер планируется завершить проект по усилению Западной энергозоны путем строительства новых электросетевых объектов.

Это позволит свести к минимуму случаи ограничения потребителей, так как даже при отключении энергоблоков МАЭК нехватка электроэнергии будет покрываться по транзиту "Уральск-Атырау-Мангистау".

Вместе с тем с учетом прогнозируемого роста потребления электрической энергии в Мангистауской области разработан ряд долгосрочных мер.

Среди них объединение Западной энергетический системы с Единой энергосистемой Казахстана путем строительства ЛЭП 500кВ, а также запуск проектов новой генерации в Западной зоне.

Параллельно с этим будет проводиться модернизация действующих станций региона.

Премьер-Министр потребовал ускорить реализацию необходимых для Мангистауской области проектов в сфере энергетики и таргетировать в качестве целевых сроков ближайшие 2024-2026 годы, а не 2027-2028 годы, как это планировалось ранее.

Алихан Смаилов также подчеркнул необходимость до конца года закончить работу по стабилизации электроснабжения региона для предотвращения веерных отключений потребителей.