  • 17 Августа, 12:37
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Смаилов дал срочное поручение по ситуации с электроснабжением Мангистау
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Смаилов дал срочное поручение по ситуации с электроснабжением Мангистау

Сегодня, 12:00
АВТОР
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пресс-служба правительства РК Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00
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Фото: пресс-служба правительства РК

Вопросы повышения стабильности электроснабжения западного региона, в частности, Мангистауской области, рассмотрены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

Участникам был представлен доклад о ходе ремонтных работ на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и принимаемых мерах по стабилизации электроснабжения Мангистауской области в целом.

Так, в рамках реализации оперативных мер планируется завершить проект по усилению Западной энергозоны путем строительства новых электросетевых объектов. 

Это позволит свести к минимуму случаи ограничения потребителей, так как даже при отключении энергоблоков МАЭК нехватка электроэнергии будет покрываться по транзиту "Уральск-Атырау-Мангистау".

Вместе с тем с учетом прогнозируемого роста потребления электрической энергии в Мангистауской области разработан ряд долгосрочных мер. 

Среди них объединение Западной энергетический системы с Единой энергосистемой Казахстана путем строительства ЛЭП 500кВ, а также запуск проектов новой генерации в Западной зоне. 

Параллельно с этим будет проводиться модернизация действующих станций региона.

Премьер-Министр потребовал ускорить реализацию необходимых для Мангистауской области проектов в сфере энергетики и таргетировать в качестве целевых сроков ближайшие 2024-2026 годы, а не 2027-2028 годы, как это планировалось ранее. 

Алихан Смаилов также подчеркнул необходимость до конца года закончить работу по стабилизации электроснабжения региона для предотвращения веерных отключений потребителей.

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