Смаилов дал поручения КТЖ и КазМунайГаз по поставкам топлива

Вопросы устранения последствий и недопущения нештатных ситуаций на ТЭЦ и теплосетях вне повестки рассмотрены на заседании правительства Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Случившиеся инциденты характеризуются как технологические нарушения. Приняты оперативные меры по восстановлению поврежденных участков в нормативные сроки", — сказал премьер-министр Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что в случае возникновения аварийных ситуаций акиматам необходимо максимально оперативно реагировать и принимать меры.

"Важным моментом является своевременное, объективное и доступное для понимания информирование населения о реальной ситуации и ходе ремонтных и плановых работ. Без этого распространяются слухи и фейки", — указал премьер-министр.

Алихан Смаилов потребовал от нацкомпаний "КТЖ" и "КазМунайГаз" в приоритетном порядке обеспечивать своевременные поставки топлива на тепловые станции и котельные.