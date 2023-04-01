Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор

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Мужчине, который летом прошлого года напал на корреспондента портала "Дорожный патруль", общественницу Олесю Вертинскую, вынесли приговор в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского Суда №2 в Атырау, инцидент произошёл 19 июля 2022 года, около 9 часов утра в микрорайоне Жумыскер Атырау.

Увидев выходящую из своего дома и садящуюся в свою автомашину общественницу, мужчина попросил у неё помощи, выманил её из машины и отвёл в уединённое место. Затем без причины ударил кулаком по лицу, сбил с ног, повалил на землю и продолжил пинать. Женщину спас случайный прохожий. Компьютерная томография выявила перелом носа со смещением.

"Вина подсудимого была полностью доказана показаниями самого подсудимого, потерпевшей, свидетелей, видеозаписями с камер видеонаблюдения, заключениями экспертиз. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде года ограничения свободы. Адвокат мужчины просил назначить ему лёгкое наказание. Адвокат потерпевшей просил возвратить уголовное дело прокурору, переквалифицировать действия подсудимого на пункт 2 часть 2 статьм 107 УК. При этом подсудимый признал вину и не оспаривал собранные по делу доказательства", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В пресс-службе пояснили, что санкция части 1 статьи 293 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 2 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы или лишение свободы до двух лет.

"Суд при назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств наказания и уголовной ответственности учёл признание вины, отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств при этом не установлено.Суд признал его виновным по части 1 статьи 293 УК, с учетом того, что совершено преступление небольшой тяжести, назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля, возложением ряда обязаностей и привлечением к принудительному труду", — говорится в сообщении.

Уточняется, что приговор суда не вступил в законную силу и стороны могут его обжаловать.