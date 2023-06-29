Сладости с начинкой из кишечной палочки продавали в Павлодаре

Фото: Национальной ассоциации "Денсаулык"

Опасные поддельные сладости, имитирующие известные бренды, продавали в торговых точках Павлодара. Контрафакт обнаружили исследователи ассоциации "Денсаулык" совместно с Национальной лигой потребителей и проектом Report Kontrafakt, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА "Наша жизнь".

Как поясняется, в названии конфет и шоколада были изменены одна или несколько букв, чего в спешке покупатели просто не замечали.

При лабораторных исследованиях в лакомствах нашли кишечную палочку и превышение допустимого уровня дрожжей. По словам врачей это может привести к накоплению в организме токсичных веществ и вызвать дисбактериоз, нарушение обмена веществ, расстройство функций желудочно-кишечного тракта.

На упаковочной обёртке большинства конфет было указано, что они произведены в Узбекистане. Однако при проверке выяснялось, что по указанным адресам никаких кондитерских производств нет. Другими словами, все эти сладости производятся кустарным способом.

"Сегодня рынок Казахстана наводнен некачественными, а порой и опасными для здоровья товарами. Как правило, это контрафактная продукция. На фоне роста цен на продукты и товары, включая как продукты питания, так и товары повседневного потребления, наблюдается рост спроса на такую продукцию из-за низкой цены. Помимо вреда здоровью населения, контрафактная продукция наносит колоссальный ущерб экономике страны", — заявила врач и глава национальной ассоциация "Денсаулык" Бахыт Туменова.

Кроме сомнительных сладостей казахстанский рынок наводнен поддельными презервативами и алкоголем, а также лекарствами китайского производства, не прошедшими никакой экспертизы.

Ранее сообщалось, что в подпольном цехе в Туркестане изготавливали стиральные порошки известных мировых брендов.