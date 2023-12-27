Скоростной трамвай в Алматы появиться к 2027 году

Первый участок новой системы скоростного трамвая LRT (легкорельсового транспорта) планируется построить к 2027 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Новости акимата Алматы".

LRT пройдет по улицам Момышулы, Толе би и проспекту Райымбека до восточной границы города. Об этом сообщил Александр Ованесов - партнер компании Future of Mobility, принимавшей участие совместно с НИИ "Алматыгенплан" в разработке мастер-плана транспортного каркаса.

"В основе транспортного каркаса лежит развитие скоростного общественного транспорта, такого как BRT, LRT и метро. К 2030 году в городе будут созданы 42 транспортных коридора протяженностью порядка 300 км. Это позволит охватить три четверти жилых территорий города. В остальные части города планируется запустить подвозящие маршруты, которые позволят жителям за 10-15 минут добраться до ближайшей остановки скоростного транспорта", – подчеркнул Александр Ованесов.

По его словам, существующая линия метро будет дотянута до западной границы Алматы.

Создание инфраструктуры транспортного каркаса потребует от 5 до 7 лет и будет одним из элементов системной трансформации общественного транспорта Алматы. К примеру, оценочный парк подвижного состава БРТ (автобусы, электробусы, троллейбусы) составляет 3,9 тысячи единиц. Предполагается расширение пассажирской инфраструктуры до 1245 остановок с действующих 1208.

Помимо строительства инфраструктуры городом будут внедряться и организационные меры по повышению удобства и доступности общественного транспорта.

Так, уже в следующем году будет разработано и внедрено новое тарифное меню, предполагающее больше вариантов оплаты проезда (разовые билеты, абонементы), включая возможность в рамках поездки бесплатно пересесть с одного маршрута на другой. Также запланировано оптимизировать автобусные маршруты, сделав их регулярнее и чаще.