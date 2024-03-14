Скончался известный квнщик из команды Asia MIX
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В Бишкеке скончался участник команды КВН Asia MIX Марат Джуманалиев, известный как Маратик, передаёт BaigeNews.kz.
Трагическую новость сообщили его друзья.
"Мы все принадлежим Аллаху и, воистину, мы все к нему возвращаемся! Наш большой брат Марат покинул этот мир, сделайте за него дуа, я свидетельствую, что он был хорошим и достойным братом. Произошел несчастный случай", - написал друг квнщика Абдурахман Муртазалиев.
Более никакие подробности о случившемся не сообщаются.
Джуманалиеву было 43 года, ранее он входил в состав команды КВН из Кыргызстана Asia MIX, которая в 2016 году стала чемпионом Высшей лиги.
Марат был активен в соцсетях, занимался волонтёрством, в феврале прошлого после разрушительного землетрясения в Турции участвовал в спасательной операции.
Прощание с юмористом состоится 15 марта в центральной мечети Бишкека.
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