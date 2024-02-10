Скончался бывший заместитель министра иностранных дел Казахстана Аскар Мусинов

На 63-ем году жизни скоропостижно скончался государственный деятель, казахстанский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Аскар Ахметович Мусинов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В течение многолетней дипломатической карьеры он представлял и отстаивал интересы Казахстана на всех курируемых участках работы в Центральном аппарате МИД и загранучреждениях РК. В должности ответственного секретаря МИД и заместителя министра иностранных дел внёс значительный вклад в укрепление двусторонних отношений со странами Ближнего Востока и Африканского континента, развитие консульской службы и государственного протокола.

В качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла в Египте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Южно-Африканской Республике профессионально продвигал и защищал интересы Республики Казахстан. Будучи Заместителем генерального секретаря по науке и технике в Организации исламского сотрудничества и Генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности верно служил делу международного мира и стабильности.