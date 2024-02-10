Скончался бывший заместитель министра иностранных дел Казахстана Аскар Мусинов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На 63-ем году жизни скоропостижно скончался государственный деятель, казахстанский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Аскар Ахметович Мусинов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В течение многолетней дипломатической карьеры он представлял и отстаивал интересы Казахстана на всех курируемых участках работы в Центральном аппарате МИД и загранучреждениях РК. В должности ответственного секретаря МИД и заместителя министра иностранных дел внёс значительный вклад в укрепление двусторонних отношений со странами Ближнего Востока и Африканского континента, развитие консульской службы и государственного протокола.
В качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла в Египте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Южно-Африканской Республике профессионально продвигал и защищал интересы Республики Казахстан. Будучи Заместителем генерального секретаря по науке и технике в Организации исламского сотрудничества и Генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности верно служил делу международного мира и стабильности.
"В дипломатическом сообществе он был известен как истинный патриот своей Родины, дипломат высочайшего уровня и один из основоположников казахской школы дипломатии на арабском направлении. Руководство и коллектив Министерства иностранных дел Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким Аскара Ахметовича. Светлый образ большого профессионала, доброго и отзывчивого друга, наставника, образцового семьянина, глубоко порядочного человека навсегда останется в нашей памяти", — говорится в сообщении МИД РК.
Самое читаемое
- Страшное видео с умирающими лошадьми прокомментировали в акимате Карагандинской области
- Где золото? В Семее владельцы сгоревших точек подозревают мародёров в краже ювелирных изделий
- Труп мужчины нашли в отеле в Акмолинской области
- Штормовой ветер сорвал крышу со школы в пригороде Павлодара
- Более 230 абонентов остаются третьи сутки без света в ЗКО