Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в четвертьфинал Уимблдона

Фото: sports.kz

Казахстанка Елена Рыбакина досрочно вышла в 1/4 финала Уимблдона-2023. Сколько при этом заработала спортсменка, сообщил портал Sports.kz, передаёт BaigeNews.kz.

За выход в четвертьфинал Рыбакина получит 394 400 евро. Она также гарантировала себе 430 рейтинговых очков.

По ходу турнира Елена Рыбакина победила американку Шелби Роджерс - 4:6, 6:1, 6:2, француженку Ализе Корне - 6:2, 7:6, британку Кэти Бултер (89-е место) - 6:1, 6:1 и бразильянку Беатрис Хаддад-Майя - 4:1 (соперница снялась в первом сете из-за травмы).

Рыбакина - действующая чемпионка Уимблдона.