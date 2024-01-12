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Сколько заработал лучший теннисист Казахстана за первый турнир в 2024 году

Сегодня, 22:16
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instagram.com/bublik Сегодня, 22:16
Сегодня, 22:16
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Фото: instagram.com/bublik

Казахстанец Александр Бублик (31-е место в рейтинге ATP) завершил выступление на турнире в Аделаиде на стадии полуфинала, но это не помещало ему хорошо заработать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В матче за выход в финал лучший теннисист Казахстана в одиночном разряде сыграл с британцем Джеком Дрейпером (62-е место) и проиграл ему в двух сетах — 6:7, 4:6.

За участие в полуфинале Бублик заработал 34 510 долларов, а также получил 100 рейтинговых очков.

Для казахстанца это был первый турнир в 2024 году.

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