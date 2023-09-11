Сколько выделят на спорт, туризм и культуру в Казахстане в 2024 году

На развитие спорта, туризма, культуры из госбюджета в 2023 году выделят 298 миллиардов тенге. Об этом на презентации законопроектов о бюджете страны сообщил вице-министр Абзал Бейсенбекулы, передаёт BaigeNews.kz.

"В 2024 году запланированы расходы республиканского бюджета на развитие сферы спорта, туризма и культуры в объеме 298 миллиардов тенге. В том числе на развитие спорта, основанного на высоких достижениях, работы организаций культуры и архивного дела. На обучение и воспитание одаренных детей в сферах культуры, искусства и спорта, развитии туризма и туристской деятельности, проведении Всемирных игр кочевников", - сказал вице-министр.

По его словам, в следующем году на информацию и общественное развитие планируется выделить 77 миллиардов тенге.

Бюджет будет выделен для государственной информационной политики, общественного развития и согласия, а также реализацию молодежной и семейной политики, уточнил вице-министр.

Ранее президент подписал указ о создании пяти новых министерств. Это - министерство водных ресурсов и ирригации, министерство транспорта, министерство туризма и спорта, министерство культуры и информации, министерство промышленности и строительства.