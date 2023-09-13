Сколько преступлений совершается против детей в Казахстане, рассказал депутат

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании Палаты рассказал, сколько преступлений в год совершается в Казахстане против детей, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Ежегодно в стране совершается около 2000 преступлений против детей. То есть ежедневно регистрируется не менее шести преступлений. Это ужасная статистика!", - заявил Елнур Бейсенбаев.

Такие факты, по его словам, стали все чаще совершаться в Казахстане.

"Пока я писал этот парламентский вопрос, я ужаснулся, прочитав новость об изнасиловании ученицы 5-го класса в одной из школ Акмолинской области. Такие события все чаще происходят в нашем обществе. Мы убедились, что применение наказания в виде "ограничения свободы" при таких преступлениях, неэффективно. Мы, выпустив преступника на свободу, сами создадим ему условия для совершения нового преступления. Подтверждением моих слов может стать смерть маленькой Еркежан в селе Жибек жолы", - сетует мажилисмен.

Выходом из ситуации он видит дальнейшее ужесточение наказания за преступления против детей. Соответствующие поправки, по его словам, готовы внести депутаты Мажилиса.