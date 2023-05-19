Сколько получают сотрудники фонда ОСМС

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Средняя заработная плата сотрудников фонда социального медицинского страхования составляет 450 тысяч тенге. Об этом сообщил председатель правления фонда Сабит Ахметов на брифинге в СЦК в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас по итогам 2022 года на содержание фонда сотрудников ушло где-то свыше девяти миллиардов тенге. Это примерно на тысячу человек. У нас в фонде с учётом центрального аппарата, с учётом работников территориальных подразделений, во всех областях есть филиалы, где также работает порядка 700 человек, средняя заработная плата - это порядка 450 тыс тенге", - сообщил он.

По словам Сабита Ахметова, это небольшая сумма, учитывая нагрузку в фонде.

"У нас текучесть кадров ежегодно составляет порядка 22 процентов. Почти каждый пятый человек у нас ежегодно увольняется из-за того, что нагрузка очень большая, очень много работы, и, соответственно, не выдерживают и уходят", - пояснил Ахметов.

Ранее депутат мажилиса Асхат Рахимжанов раскритиковал систему обязательного социального медицинского страхования. В своём запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова он назвал систему ОСМС "кормушкой доя высокопоставленных чиновников.