Сколько пенсионных накоплений потратили казахстанцы на приобретение жилья и лечение
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Казахстанцы использовали пенсионные накопления в размере около 3,8 трлн тенге в соответствии с 1,9 млн заявлений на приобретение жилья и (или) лечение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ЕНПФ.
В фонде напомнили, что пенсионные накопления могут быть использованы гражданами многократно в пределах суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ, доступной для изъятия на жилье, лечение или перевод управляющим компаниям.
"По состоянию на 1 января 2024 года в период с января 2021 года АО "ЕНПФ" исполнило 1 453 904 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий на сумму более 3,3 трлн тенге, которая переведена на специальные счета, открытые в банках-уполномоченных операторах.
Средняя сумма единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий составила порядка 2,3 млн тенге", - говорится в сообщении.
Самое большое количество заявлений на улучшение жилищных условий направлено жителями г. Алматы (18,5%), г. Астаны (14,1%), Мангистауской области (10,1%).
"Также ЕНПФ исполнено 477 866 заявлений на лечение на общую сумму 419,3 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет 0,88 млн тенге.
96,5% заявлений исполнено в целях получения стоматологических услуг, порядка 2,5% заявлений – офтальмологические услуг. На остальные медицинские направления использовано около 1% пенсионных сбережений", - пояснили в Фонде.
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