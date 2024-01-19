Сколько пенсионных накоплений потратили казахстанцы на приобретение жилья и лечение

Казахстанцы использовали пенсионные накопления в размере около 3,8 трлн тенге в соответствии с 1,9 млн заявлений на приобретение жилья и (или) лечение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ЕНПФ.

В фонде напомнили, что пенсионные накопления могут быть использованы гражданами многократно в пределах суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ, доступной для изъятия на жилье, лечение или перевод управляющим компаниям.

"По состоянию на 1 января 2024 года в период с января 2021 года АО "ЕНПФ" исполнило 1 453 904 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий на сумму более 3,3 трлн тенге, которая переведена на специальные счета, открытые в банках-уполномоченных операторах. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий составила порядка 2,3 млн тенге", - говорится в сообщении.

Самое большое количество заявлений на улучшение жилищных условий направлено жителями г. Алматы (18,5%), г. Астаны (14,1%), Мангистауской области (10,1%).