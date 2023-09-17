Скляр проинспектировал подготовку к зиме ТЭЦ в ВКО

Во время рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область первый заместитель премьер-министра Роман Скляр с акимом региона Ермеком Кошербаевым посетил Усть-Каменогорскую и Риддерскую ТЭЦ, ознакомился с подготовкой к новому отопительному сезону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

На теплообъектах региона завершаются ремонтные работы, ТЭЦ готовят к пуско-наладке.

Сейчас ведутся масштабные работы по реконструкции Риддерской ТЭЦ. Из резерва Правительства на ремонт станции выделено 7,3 млрд тенге. На капитальный ремонт теплосетей моногорода в этом году направлен 1,1 млрд тенге. Также из местного бюджета направлено более 500 млн тенге на ремонт инфраструктуры, задействованной в производственном процессе.

Первому заместителю Премьер-Министра сообщили, что пусконаладочные работы на Риддер ТЭЦ идут в соответствии с намеченным графиком. Ремонт котлоагрегатов № 1, 2, 3 близится к завершению, уже собраны и установлены поверхности экранов, накануне котлы были заполнены водой для дальнейшей промывки.

Также в ходе визита делегация побывала на Усть-Каменогорской ТЭЦ, где ремонтные работы начались сразу, как только был закончен предыдущий отопительный сезон. В этом году затраты на эти цели составили более 8,6 млрд тенге, почти 1 млрд тенге поступил по программе "Тариф в обмен на инвестиции".

На сегодня готовность станции составляет более 80%, выполнен ремонт 5 котлоагрегатов и 8 турбоагрегатов. Ремонтная программа здесь завершится до октября.