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  • Скатов сенсационно обыграл 71-ю ракетку мира в четвертьфинале "Челленджера"
пресс-службы ФТК Сегодня, 08:59
71
Фото: пресс-службы ФТК

Скатов сенсационно обыграл 71-ю ракетку мира в четвертьфинале "Челленджера"

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов, занимающий 158 место в рейтинге ATP, пробился в свой пятый полуфинал "Челленджера" в карьере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ФТК.

В четвертьфинале турнира в Кокимбо (Чили) Скатов встречался с первым сеяным, аргентинцем Федерико Кория (71-е место АТР), и победил его — 6:3, 3:6, 6:4. За два с небольшим часа игрового времени Тимофей один раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку на подаче и реализовал пять брейк-поинтов из десяти.

В полуфинале уроженец Петропавловска сыграет с ещё одним аргентинцем — Факундо Диасом Акоста (228-е место АТР).

Напомним, что на прошлой неделе Тимофей выиграл в Парме (Италия) свой первый "Челленджер" в карьере.

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#теннис #соревнования
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:59
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