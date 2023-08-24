"Синтетику" на 1,5 миллиона тенге изъяли полицейские Атырау
Сегодня, 15:25
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Сегодня, 15:25Сегодня, 15:25
128Фото: polisia.kz
Атырауские полицейские задержали подозреваемую в хранении синтетических наркотиков на 1,5 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Атырауской области совместно с управлением по противодействию наркопреступности в ходе проведения ОПМ "Қарасора" выявили жительницу Жамбылской области, 1985 года рождения, подозреваемую в сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере.
При проверке адреса проживания подозреваемой изъято 15 полимерных zip-пакетов, пакет с наркотическим порошковым веществом белого цвета общим весом 35,34 грамма, электронные весы, два мобильных телефона, 144 тысячи тенге и 701 доллар.
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