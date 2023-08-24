  • 24 Августа, 16:17
  • BAIGENEWS
Почти в два раза увеличилось производство легковых авто в Казахстане
Казахстанец арестован по делу о гибели людей в подземелье Москвы
СМИ сообщили о месте нахождения тела Евгения Пригожина
Токаев направил телеграмму Зеленскому
Алихан Смаилов примет участие в заседании Евразийского межправсовета
Почему казахстанцы начали массово снимать пенсионные накопления
Казахстанские дзюдоисты завоевали сразу три медали на ЧМ в Хорватии
Президент Таджикистана приедет в Астану
Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося самолета - Росавиация
Спецоперация в Астане и Караганде: задержаны 28 преступников
Найденный в ЗКО артефакт времен Золотой Орды направят тюркологам на изучение
55 тысяч контрафактных вейпов обнаружили в Алматы
Президент поручил Ногаеву обеспечить бесперебойную работу на МАЭК
Эксперт оценил риски аварий на будущей АЭС в Казахстане
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

"Синтетику" на 1,5 миллиона тенге изъяли полицейские Атырау

Сегодня, 15:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Сегодня, 15:25
Сегодня, 15:25
128
Фото: polisia.kz

Атырауские полицейские задержали подозреваемую в хранении синтетических наркотиков на 1,5 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Атырауской области совместно с управлением по противодействию наркопреступности в ходе проведения ОПМ "Қарасора" выявили жительницу Жамбылской области, 1985 года рождения, подозреваемую в сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере.

При проверке адреса проживания подозреваемой изъято 15 полимерных zip-пакетов, пакет с наркотическим порошковым веществом белого цвета общим весом 35,34 грамма, электронные весы, два мобильных телефона, 144 тысячи тенге и 701 доллар.

Самое читаемое

Наверх