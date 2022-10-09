Сидел и смотрел на пожар: поджигателя задержали полицейские в Туркестанской области

Фото: Polisia.kz

Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в поджоге грузовика с сеном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл вечером 8 октября. В дежурную часть Сайрамского РУП поступило сообщение о том, что на улице одного из сёл горит грузовая автомашина ГАЗ-53 с сеном.

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Как выяснили стражи порядка, неизвестные подожгли грузовик, в которой находились 280 прессов с сеном, принадлежавшие жителю Байдибекского района.

Общая сумма ущерба составила около шести миллионов тенге.

Полицейские опросили очевидцев и проверили камеры видеонаблюдения. На одной из них оперативники заметили подозрительного мужчину, который подошел к грузовику, поджёг сено, а после присел на скамейку и наблюдал за пожаром. Сотрудники полиции вычислили подозреваемого. Им оказался житель Сайрамского района. Выяснилось, что мужчина в нетрезвом состоянии по неизвестной другим причине поджёг грузовик.