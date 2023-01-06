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wikipedia.org Сегодня, 10:31
374
Сегодня, 10:31
374
Фото: wikipedia.org

Шульбинскую и Усть-Каменогорскую ГЭС передадут в квазигоссектор

Правительство Казахстана передаёт государственные доли Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС в оплату акций Самрук-Казына. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

"Передать государственные доли участия в товариществах с ограниченной ответственностью "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и "АЭС Шульбинская ГЭС" в оплату акций акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" при условии получения положительного отраслевого заключения уполномоченного органа соответствующей отрасли, согласованного с органами национальной безопасности", — говорится в документе.

Документ вступил в силу.

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#ГЭС #ВКО #Самрук Казына #правительство
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:31
374
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