Штормовое предупреждение на воскресенье объявлено в восьми регионах

Фото: vladimir.bezformata.com

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в восьми регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.

На севере, востоке, юге, юго-востоке страны сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег с низовой метелью, в южной половине Казахстана — осадки: дождь и снег. На остальной территории Казахстана ожидается погода без осадков. На юго-востоке и западе республики гололёд. По территории страны ожидаются туман, усиление ветра.

26 февраля на западе и юге Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. В Костанае ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

На севере Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

В горных, предгорных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20, ночью временами 23-28 метров в секунду.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.

На юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололёд. Ветер северо-восточный, ночью на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду. В Алматы и Конаеве 26 февраля ночью ожидаются туман и гололёд.

На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололёд. Ветер южный днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ветер юго-восточный, с порывами 18 метров в секунду.

Днём на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днём на большей части области порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске 26 февраля днём ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23 метров в секунду.

26 февраля в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20, днём порывы 25 метров в секунду. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, с порывами 15-20, временами 23 метров в секунду.