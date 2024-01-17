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Школьники первой смены будут учиться дистанционно в Астане

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BaigeNews.kz Сегодня, 08:27
Сегодня, 08:27
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Фото: BaigeNews.kz

В Управлении образования Астаны сообщили, что учащихся с нулевого по девятый класс первой смены школ перевели на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 17 января 2024 года учащиеся 0-9 первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщили в ведомстве.

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