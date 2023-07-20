Школьник разработал виртуальный 3D тур для изучения истории права казахского народа

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Нурали Амангельдыев из области Абай разработал виртуальный 3D тур-музей для изучения истории права казахского народа. Попав в виртуальный мир, посетитель может узнать о том, как формировалось традиционное право и судебная власть в Казахстане в разных эпохах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Музей состоит из чётырех основных разделов:

"Традиционное право и судебная власть в Казахстане древней эпохи"; "Судебно-правовая система средневековья"; "Казахстан в новом историческом и дореволюционном периоде"; "Формирование и развитие правовой и судебной системы за годы Независимости Республики Казахстан".

По словам школьника, виртуальный 3D музей - онлайн экскурсия, которая будет создавать у зрителя иллюзию присутствия. С помощью виртуального музея возможно перемещаться из одной точки в другую, приближать или отдалять отдельно взятые предметы. Главная идея проекта - отойти от привычных рамок изучения основ права.

Одной из важных особенностей виртуального музея является то, что технология облегчает обучение слабослышащих детей. Этому способствует сурдоперевод.

Нурали Амангельдыев планирует при помощи VR-технологии продолжать создавать новые проекты по изучению истории Казахстана.