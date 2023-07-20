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Школьник разработал виртуальный 3D тур для изучения истории права казахского народа
Нурали Амангельдыев из области Абай разработал виртуальный 3D тур-музей для изучения истории права казахского народа. Попав в виртуальный мир, посетитель может узнать о том, как формировалось традиционное право и судебная власть в Казахстане в разных эпохах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения.
Музей состоит из чётырех основных разделов:
- "Традиционное право и судебная власть в Казахстане древней эпохи";
- "Судебно-правовая система средневековья";
- "Казахстан в новом историческом и дореволюционном периоде";
- "Формирование и развитие правовой и судебной системы за годы Независимости Республики Казахстан".
По словам школьника, виртуальный 3D музей - онлайн экскурсия, которая будет создавать у зрителя иллюзию присутствия. С помощью виртуального музея возможно перемещаться из одной точки в другую, приближать или отдалять отдельно взятые предметы. Главная идея проекта - отойти от привычных рамок изучения основ права.
Одной из важных особенностей виртуального музея является то, что технология облегчает обучение слабослышащих детей. Этому способствует сурдоперевод.
Нурали Амангельдыев планирует при помощи VR-технологии продолжать создавать новые проекты по изучению истории Казахстана.
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